Агент Паулинью ответил, согласится ли португалец на переход в ЦСКА

Фернанду Мейра, агент нападающего «Спортинга» Паулинью, отреагировал на новость о возможном трансфере игрока в ЦСКА.

«На данный момент мы не получали никакого предложения от ЦСКА. Однако, такой трансфер возможен. Все зависит от предоставляемых условий», – сказал агент.