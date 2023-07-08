Агент Паулинью ответил, согласится ли португалец на переход в ЦСКА

Фернанду Мейра, агент нападающего «Спортинга» Паулинью, отреагировал на новость о возможном трансфере игрока в ЦСКА.
«На данный момент мы не получали никакого предложения от ЦСКА. Однако, такой трансфер возможен. Все зависит от предоставляемых условий», – сказал агент.
- В прошлом сезоне Паулинью забил 15 голов и сделал 12 ассистов в 38 матчах.
- В 2020 году форвард провел 3 игры за сборную Португалии и отличился 2 мячами.
- 3 года назад футболистом «Спортинга» интересовался «Локомотив».
Источник: Sport24