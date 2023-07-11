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    • Еще двух музыкантов пригласили выступить на матче за Суперкубок России

    Еще двух музыкантов пригласили выступить на матче за Суперкубок России

    Накануне стало известно, что группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан» споют на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

    Однако сегодня выяснилось, что этим развлекательная программа не ограничится.

    Как сообщает пресс-служба РФС, специальным гостем станет DJ Smash. Он выступит до игры, в перерыве и после финального свистка. В его репертуаре будут композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

    Также на матч пригласили певицу Тосю Чайкину. Она исполнит песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».

    • «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
    • Команды разыграют трофей в субботу, 15 июля, в 17:00 мск.
    • Матч пройдет в Казани.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1603

      elessar arnor 1 час назад

      не те музыканты, опять

      2
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      Рейтинг: +5546

      Питерский князь 2 часа назад

      Если бы с нами играл срамтак, 100 пудов бы Элтона Джона приглосили бы.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +30115

      JTherry 2 часа назад

      песня "Беспринципные" перед матчем на Супер-пупер-кубок, зрители воспримут на "ура!...")) явный намек на работу судейской бригады, Карасю придется туго...)))

      2
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      Рейтинг: +4927

      Эном айс 2 часа назад

      «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».
      два намёка в обе хари..(

      0
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      Рейтинг: +205

      Айболид > Эном айс 1 час назад

      Что прямо "бахнули" ? А "бдыщь-дыдыщь" по голове имеется ?

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      Рейтинг: +25

      Odnazhdy > Айболид 26 минут назад

      Айболит ты чего там с Бармалеем сделал ?

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