Еще двух музыкантов пригласили выступить на матче за Суперкубок России

Накануне стало известно, что группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан» споют на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.
Однако сегодня выяснилось, что этим развлекательная программа не ограничится.
Как сообщает пресс-служба РФС, специальным гостем станет DJ Smash. Он выступит до игры, в перерыве и после финального свистка. В его репертуаре будут композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».
Также на матч пригласили певицу Тосю Чайкину. Она исполнит песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».
- «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
- Команды разыграют трофей в субботу, 15 июля, в 17:00 мск.
- Матч пройдет в Казани.
Источник: сайт РФС