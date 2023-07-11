Еще двух музыкантов пригласили выступить на матче за Суперкубок России

Накануне стало известно, что группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан» споют на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

Однако сегодня выяснилось, что этим развлекательная программа не ограничится.

Как сообщает пресс-служба РФС, специальным гостем станет DJ Smash. Он выступит до игры, в перерыве и после финального свистка. В его репертуаре будут композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

Также на матч пригласили певицу Тосю Чайкину. Она исполнит песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».