Брат Федуна прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы – норма. Тем более, если это легионер.

Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», – сказал Федун.