Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Брат Федуна прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Брат Федуна прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

    «Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы – норма. Тем более, если это легионер.

    Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», – сказал Федун.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

    Новости по теме
    Зобнин отреагировал на переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
    Ловчев прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
    Как относиться к переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»? Да никак
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 