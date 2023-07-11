Брат Федуна прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Андрей Федун, брат экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.
«Мы в свое время тоже отдавали Быстрова на пике формы в «Зенит». Сейчас такие переходы – норма. Тем более, если это легионер.
Обидно, когда уходят свои воспитанники. С другой стороны, и Дзюба от нас ушел. Наш воспитанник уходил к прямейшему конкуренту. В футболе бывает все», – сказал Федун.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»