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  • Мбаппе готов провести следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ»

Мбаппе готов провести следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ»

10 июля 2023, 23:16
3

Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года.

Ультиматумы со стороны клуба не изменили решение футболиста – он собирается провести следующий сезон в Париже, а потом уйти в качестве свободного агента.

Даже если руководство «ПСЖ» пойдет на радикальные меры и потребует посадить Мбаппе на скамейку запасных, он не передумает.

  • Индивидуальная статистика француза: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
  • Главным претендентом на него считается «Реал».
  • «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля Мбаппе либо продлил контракт, либо покинул клуб.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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Maxi_7
1689022707
Даже если они его посадят на банку, он ничего не потеряет по сути, разве что игровой тонус, но это всё быстро возвращается, а так - что он забьёт свои очередные 30+ голов, что нет... на голы в чемпионате бани один хрен всем похер... Да и не посадят его на банку, если дебилы из псж так решат, то они в первую очередь себе ведро говна на голову выльют и себя покажут такими недалёкими ушлёпками, что если до этого ещё кто-то недопонял, что они ими являются, после этого точно дойдёт, если человек не идиот, конечно...
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САНЁК17
1689060291
Сейчас работодатели жадные как никак, черепашка должен был уступить на счет зарплату, тогда дело могло сдвинуться с точкой
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