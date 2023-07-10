Мбаппе готов провести следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года.
Ультиматумы со стороны клуба не изменили решение футболиста – он собирается провести следующий сезон в Париже, а потом уйти в качестве свободного агента.
Даже если руководство «ПСЖ» пойдет на радикальные меры и потребует посадить Мбаппе на скамейку запасных, он не передумает.
- Индивидуальная статистика француза: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
- Главным претендентом на него считается «Реал».
- «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля Мбаппе либо продлил контракт, либо покинул клуб.
Источник: RMC Sport