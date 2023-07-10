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    • Мбаппе готов провести следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ»

    Мбаппе готов провести следующий сезон на скамейке запасных «ПСЖ»

    Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года.

    Ультиматумы со стороны клуба не изменили решение футболиста – он собирается провести следующий сезон в Париже, а потом уйти в качестве свободного агента.

    Даже если руководство «ПСЖ» пойдет на радикальные меры и потребует посадить Мбаппе на скамейку запасных, он не передумает.

    • Индивидуальная статистика француза: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
    • Главным претендентом на него считается «Реал».
    • «ПСЖ» хотел, чтобы до 31 июля Мбаппе либо продлил контракт, либо покинул клуб.

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    Источник: RMC Sport

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    10.07.2023 23:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2484

      Maxi_7 5 минут назад

      Даже если они его посадят на банку, он ничего не потеряет по сути, разве что игровой тонус, но это всё быстро возвращается, а так - что он забьёт свои очередные 30+ голов, что нет... на голы в чемпионате бани один хрен всем похер...
      Да и не посадят его на банку, если дебилы из псж так решат, то они в первую очередь себе ведро говна на голову выльют и себя покажут такими недалёкими ушлёпками, что если до этого ещё кто-то недопонял, что они ими являются, после этого точно дойдёт, если человек не идиот, конечно...

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      Рейтинг: +4876

      Бомбардиръ 30 минут назад

      Ого! Его карьера наверняка может пойти под откос. Пожадничал на каких-то жалких миллионах...

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