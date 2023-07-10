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    • Мостовой объяснил, зачем «Спартаку» нужен защитник «Тоттенхэма»

    Мостовой объяснил, зачем «Спартаку» нужен защитник «Тоттенхэма»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Дэвинсону Санчесу.

    «Интересно, отпустят ли его. Однако мы видим, что латино-американцы к нам еще приезжают. Я думаю, что переговоры ведутся, что-то есть серьезное. Сейчас любой защитник нужен «Спартаку», чтобы усилить.

    Если они хотят конкурировать с «Зенитом» и создавать интригу, конечно, он им нужен», – сказал Мостовой.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
    • Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
    • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6394

      subbotaspartak 51 минуту назад

      Сам догадался?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3425

      шахта Заполярная > subbotaspartak 29 минут назад

      Да ну сам, клинер подсказал.

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