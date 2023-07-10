Мостовой объяснил, зачем «Спартаку» нужен защитник «Тоттенхэма»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Дэвинсону Санчесу.
«Интересно, отпустят ли его. Однако мы видим, что латино-американцы к нам еще приезжают. Я думаю, что переговоры ведутся, что-то есть серьезное. Сейчас любой защитник нужен «Спартаку», чтобы усилить.
Если они хотят конкурировать с «Зенитом» и создавать интригу, конечно, он им нужен», – сказал Мостовой.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Санчес – финалист ЛЧ.
- Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: «Спорт-Экспресс»