Мостовой объяснил, зачем «Спартаку» нужен защитник «Тоттенхэма»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Тоттенхэма» Дэвинсону Санчесу.

«Интересно, отпустят ли его. Однако мы видим, что латино-американцы к нам еще приезжают. Я думаю, что переговоры ведутся, что-то есть серьезное. Сейчас любой защитник нужен «Спартаку», чтобы усилить.

Если они хотят конкурировать с «Зенитом» и создавать интригу, конечно, он им нужен», – сказал Мостовой.