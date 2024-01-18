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    • В «Спартаке» назвали виновного в срыве сделки по Дэвинсону Санчесу

    В «Спартаке» назвали виновного в срыве сделки по Дэвинсону Санчесу

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о несостоявшемся переходе Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма».

    – Как часто после начала СВО иностранцы отказываются общаться с вами? Какие контракты сорвались?

    – Внешний фактор имеет значение. Летом у нас были варианты усиления, которые казались интересными и сорвались по той причине, что либо сам футболист, либо команда, которая его продавала, не захотели подписывать соглашение с российским клубом.

    – Какой трансфер действительно сорвался, о котором многие не знают?

    – Многое было сделано для того, чтобы пригласить к нам защитника Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма». И он сам был готов ехать, но сделка сорвалась.

    – Было давление или семейные факторы?

    – Нет, игрок был готов к нам ехать.

    – То есть это АПЛ?

    – Мне кажется, да.

    • В сентябре Санчес ушел в «Галатасарай».
    • Турки заплатили за него 9,5 миллиона евро.
    • «Спартак» был готов купить колумбийца за 15 миллионов.

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    Источник: «РБК Спорт»

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