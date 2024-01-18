В «Спартаке» назвали виновного в срыве сделки по Дэвинсону Санчесу

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопросы о несостоявшемся переходе Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма».

– Как часто после начала СВО иностранцы отказываются общаться с вами? Какие контракты сорвались?

– Внешний фактор имеет значение. Летом у нас были варианты усиления, которые казались интересными и сорвались по той причине, что либо сам футболист, либо команда, которая его продавала, не захотели подписывать соглашение с российским клубом.

– Какой трансфер действительно сорвался, о котором многие не знают?

– Многое было сделано для того, чтобы пригласить к нам защитника Дэвинсона Санчеса из «Тоттенхэма». И он сам был готов ехать, но сделка сорвалась.

– Было давление или семейные факторы?

– Нет, игрок был готов к нам ехать.

– То есть это АПЛ?

– Мне кажется, да.