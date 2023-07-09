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  • «У кого больше денег, тот и прав»: Ловчев – о потенциальном трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»

«У кого больше денег, тот и прав»: Ловчев – о потенциальном трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»

9 июля 2023, 13:11
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Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев проанализировал готовящийся трансфер полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

  • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
  • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
  • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

«Медина игрок хороший, и я так понимаю, что Гильермо Абаскалю он нужен, он за этот переход. Парень техничный, в тот футбол, в который играет «Спартак», он сгодится – с мячом хорошо, с пасом, есть завершение. Главное все же – доверие тренера, Абаскаль будет его ставить.

Как понимаю, «Спартак» начинает ориентироваться на рынок латиносов. То же самое делает и «Зенит». Но если «Зенит» берет игроков, которые в итоге оказываются в РПЛ лучшими, то «Спартак» взял из Парагвая сначала Алексиса Дуарте – это просто плохо, а теперь Медину – я бы не включил этого игрока в топ-10 в РПЛ.

Что касается криков болельщиков ЦСКА в адрес Медины, то это неудивительно. Люди обозлены, потому что таких переходов немного, а сам парагваец раньше говорил, что не перейдет в «Спартак» – плюс-минус то же самое, что и с Марио Фернандесом. Еще раз повторю: иностранцы в РПЛ – это про деньги. Дали денег больше, умножили зарплату на два – и все, вопрос решен.

Единицы в нашем чемпионате могут держать слово, когда говорят о том, что куда-то не перейдут. Я бы назвал Игоря Акинфеева.

Остальные, прежде всего, иностранцы, исходят только от контракта. Когда наступит футбольная пенсия, игрок останется один на один с миром. Все остальное – просто слова. Футболисты говорят то, что от них хотят услышать: в данном случае, что не перейдут из ЦСКА в «Спартак». Это же не единичный пример. Я помню, как любили в «Милане» Андрея Шевченко. А потом парень уехал в Англию, в «Челси» к Роману Абрамовичу, и стал целовать эмблему «Челси».

Тема про непереход куда-то – утопия. Иллюзия верности, в которую хочется верить. Главное, что болельщики должны требовать – не слова, а то, чтобы во время контракта с твоим клубом они играли хорошо. А если игрок куда-то хочет перейти, надо ему не слова вспоминать, а денег давать больше. Такое сейчас время. Деньги правят бал во всем. У кого денег больше в РПЛ, тот и прав.

А если так, то надо спросить и у ЦСКА: вы его зачем продаете? Ну если вам нужен игрок, вы же не бедный клуб. Поднимайте ему тогда зарплату. Это же не только у нас происходит. Посмотрите, сколько народу едет в Саудовскую Аравию. Понимаю, что едут уже люди в возрасте, но все равно, они же могли еще поиграть в Европе.

То, что деньги стали настолько важны, что перебивают вообще все, – плохо. Потому что, когда команды вравную, на алтарь победы кладется не кошелек, а что-то большее – уважение, преданность клубу и готовность не отступить именно из-за этого, а не из-за денег», – написал Ловчев.

Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Медина Хесус Ловчев Евгений
Комментарии (2)
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Эном айс
1688900737
Слова верны, но откуда у попугаев ручные спичрайтеры..?)
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FCSpartakM
1688900923
Интересно слушать ветеранов, таких как Ловчев, который сам после Спартака играл в Динамо
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