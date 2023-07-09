Почеттино назвал трех игроков «Челси», которым нужно «начать все заново»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ждет внутреннего обновления от трех своих игроков: Михаила Мудрика, Рахима Стерлинга и Энцо Фернандеса.

«Сейчас для них самое время начать все заново. Они должны показать настоящий уровень. Нам нужно создать для них платформу, чтобы им было комфортно, создать пространство для качества.

Эти футболисты пришли в «Челси» в трудных обстоятельствах, но они способны справиться с давлением. Игрок обязан адаптироваться, быть мотивированным», – сказал Почеттино.