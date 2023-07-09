Караваев ответил, в чем нужно прибавлять «Зениту»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев видит у команды потенциал для развития.

«В чeм нужно прибавлять команде? В движении. И в качестве работы с мячом. Нужно стараться не терять мяч в простых ситуациях. Сейчас идет подготовительный процесс, на сборах ноги в любом случае чуть-чуть тяжeлые, а когда ты играешь с мячом, становится существенно легче.

Успели ли соскучиться по футболу? Конечно, успели! Отдыхаешь несколько дней – и уже хочется обратно на поле. В этом плане всe нормально, никаких проблем», – сказал игрок.