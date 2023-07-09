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    Караваев ответил, в чем нужно прибавлять «Зениту»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев видит у команды потенциал для развития.

    «В чeм нужно прибавлять команде? В движении. И в качестве работы с мячом. Нужно стараться не терять мяч в простых ситуациях. Сейчас идет подготовительный процесс, на сборах ноги в любом случае чуть-чуть тяжeлые, а когда ты играешь с мячом, становится существенно легче.

    Успели ли соскучиться по футболу? Конечно, успели! Отдыхаешь несколько дней – и уже хочется обратно на поле. В этом плане всe нормально, никаких проблем», – сказал игрок.

    • «Зенит» сейчас участвует в предсезонном Кубке PARI Премьер.
    • В 19:30 петербуржцы начнут заключительный матч турнира с «Фенербахче».
    • 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА за Суперкубок России.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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