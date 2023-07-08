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    Фанаты ЦСКА смягчили бойкот матчей

    Ультрас ЦСКА опубликовали заявление об изменении формата бойкота игр.

    «Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нем системы Fan ID и до полного отказа от нее в рамках конкретного соревнования.

    Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте.

    С этого момента бойкот распространяется только на отдельно взятые матчи, на которых работает Fan ID.

    Матчи Кубка России, не предусматривающие использование Fan ID, допустимы к посещению.

    Часть людей и коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от прежнего формата бойкота. Эта позиция уважается остальными.

    Наш главный общий принцип – мы ни при каких условиях не станем оформлять «паспорт болельщика» и будем игнорировать любые матчи, для посещения которых он необходим. Мы не приветствуем посещение наших секторов лицами, оформившими этот документ и продавшими фанатскую честь», – написали фанаты москвичей.

    • С весны Fan ID действует на всех матчах РПЛ.
    • Это привело к снижению посещаемости.
    • Новый сезон стартует 21 июля.

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    Источник: телеграм-канал «ЦСКА! Все сюда!»

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    08.07.2023 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Odnazhdy 17 минут назад

      Часть людей и коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от прежнего формата бойкота-------
      Вот эти стойкие и непоколебимые....А все остальные прогнулись..Вот и будут их дальше гнуть, гнать, е..бать.)))

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