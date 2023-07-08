Фанаты ЦСКА смягчили бойкот матчей

Ультрас ЦСКА опубликовали заявление об изменении формата бойкота игр.

«Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нем системы Fan ID и до полного отказа от нее в рамках конкретного соревнования.

Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте.

С этого момента бойкот распространяется только на отдельно взятые матчи, на которых работает Fan ID.

Матчи Кубка России, не предусматривающие использование Fan ID, допустимы к посещению.

Часть людей и коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от прежнего формата бойкота. Эта позиция уважается остальными.

Наш главный общий принцип – мы ни при каких условиях не станем оформлять «паспорт болельщика» и будем игнорировать любые матчи, для посещения которых он необходим. Мы не приветствуем посещение наших секторов лицами, оформившими этот документ и продавшими фанатскую честь», – написали фанаты москвичей.