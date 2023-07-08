«Это какой-то неправильный покемон!»: Зарема – о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, недовольна планами московского клуба купить Хесуса Медину у ЦСКА.

«Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports ещe есть? Лица Мелeшина, Зорина и Игнатова представляете?

Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон», – заявила Зарема.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер