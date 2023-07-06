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    • Шунин рассказал, что изменилось в «Динамо» после назначения Лички

    Шунин рассказал, что изменилось в «Динамо» после назначения Лички

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от совместной работы с новым тренером Марцелом Личкой.

    «Пока мы закладываем фундамент, делаем базовые упражнения. У нас много тяжeлой беговой работы – в основном с мячом, так как до начала чемпионата мало времени.

    Параллельно вратари делают свою работу, но нас часто подключают на разные пассинги – Личка хочет, чтобы мы больше отдавали передачи, начинали атаки.

    Каждая тренировка начинается с общей разминки – это беговые упражнения, пассинг, и только после этого мы делаем свою работу.

    Потом возвращаемся и ещe играем с командой в квадраты. Сейчас больше внимания уделяется тому, чтобы вратари не только ловили мячи, но и хорошо играли обеими ногами.

    Бывает, тренеры ставят задачу играть как можно быстрее, в одно касание. Сейчас главное требование – больше находиться с мячом, открываться, делать два-три касания, обводить, чтобы доминировать на поле.

    На днях была теория, Личка говорил о том, что не надо закрываться и бояться играть в футбол, который он требует. Он допускает, что игроки могут ошибаться. Главное, чтобы мы получали удовольствие от футбола, от работы с мячом.

    Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться физически, проделать большой объeм работы, чтобы заложить фундамент», – сказал Шунин.

    • В «Динамо» Личка сменил Славишу Йокановича.
    • Контракт с ним подписан по схеме «1+1+1».
    • В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на 9-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +68304

      portero 1 час назад

      Как-то всё знакомо, а потом после ухода помои лить начинают.....

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      Ответить
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      Рейтинг: +5683

      neim > portero 43 минуты назад

      А что, за бездарно проведенный сезон, памятник поставить надо было ?

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