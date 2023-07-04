«МЮ» сделал «Интеру» первое предложение по Онане

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение «Интеру» по трансферу вратаря Андре Онаны.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, английский клуб предложил за голкипера 40 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

«Интер» отклонил предложение. Миланский клуб хочет получить за Онану 50+10 миллионов евро.