«МЮ» сделал «Интеру» первое предложение по Онане

«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение «Интеру» по трансферу вратаря Андре Онаны.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, английский клуб предложил за голкипера 40 миллионов евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов.
«Интер» отклонил предложение. Миланский клуб хочет получить за Онану 50+10 миллионов евро.
- В сезоне-2022/23 Онана пропустил 36 голов в 41 матче.
- Год назад «Интер» подписал его бесплатно.
- Рыночная стоимость камерунского голкипера – 35 миллионов евро.
Источник: сайт Альфредо Педуллы