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    • Аршавин – о тренерской карьере: «Меня устраивает, что я стал офисной крысой»

    Аршавин – о тренерской карьере: «Меня устраивает, что я стал офисной крысой»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о своем будущем.

    «Тренерский опыт? Пока меня всe устраивает. Даже была заготовка на 1 июля.

    Если бы меня спросили, как мне работается в «Зенита», ответил бы, что кайфую. Мне это легко даeтся, мне это интересно, с радостью хожу на работу. Конечно, возникают сложные ситуации, но испытываю кайф.

    Меня полностью устраивает тот срок, когда я завершил карьеру в «Кайрате» и стал «офисной крысой», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Чемпионат»

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