Аршавин – о тренерской карьере: «Меня устраивает, что я стал офисной крысой»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о своем будущем.

«Тренерский опыт? Пока меня всe устраивает. Даже была заготовка на 1 июля.

Если бы меня спросили, как мне работается в «Зенита», ответил бы, что кайфую. Мне это легко даeтся, мне это интересно, с радостью хожу на работу. Конечно, возникают сложные ситуации, но испытываю кайф.

Меня полностью устраивает тот срок, когда я завершил карьеру в «Кайрате» и стал «офисной крысой», – сказал Аршавин.