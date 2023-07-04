Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агенты Санчеса отреагировали на новость об интересе «Спартака» к защитнику «Тоттенхэма»

    Агенты Санчеса отреагировали на новость об интересе «Спартака» к защитнику «Тоттенхэма»

    В агентстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, рассказали, входит ли «Спартак» в число претендентов на игрока.

    «Спартак» действительно интересуется Санчесом. Но пока не было ничего конкретного», – сообщили в агентстве.

    • В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
    • Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 млн евро.
    • Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».

    Новости по теме
    Джикия объяснил, почему тренируется в специальной маске
    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты 16
    «Спартак» хочет купить защитника «Тоттенхэма» 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +698

      FCSpartakM 4 часа назад

      Да вряд ли за него такие деньги будут отдавать. Опять же вопрос мотивации открыт. Лучше поискать более скромный вариант.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 