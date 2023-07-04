Агенты Санчеса отреагировали на новость об интересе «Спартака» к защитнику «Тоттенхэма»

В агентстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, рассказали, входит ли «Спартак» в число претендентов на игрока.
«Спартак» действительно интересуется Санчесом. Но пока не было ничего конкретного», – сообщили в агентстве.
- В прошлом сезоне колумбиец провел 24 матча без голевых действий.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года.
- Лондонский клуб готов продать 27-летнего футболиста за 15 млн евро.
- Помимо «Спартака», защитник заинтересовал «Вильярреал», «Фенербахче», «Галатасарай».
Источник: «Спорт-Экспресс»