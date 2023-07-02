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Круговой прокомментировал интерес «Карагюмрюка»

2 июля 2023, 17:17

Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на интерес турецкого «Карагюмрюка».

«Интерес со стороны «Карагюмрюка»? Мне известно только про интерес. Также как и вы, узнаю это из новостей. Руководство об этом не говорило. Есть представитель, который этим занимается. Этот вопрос буду точно не я решать.

Где бы я хотел себя попробовать? Сейчас у меня контракт с «Зенитом», а дальше посмотрим. Поговорим в 2024 году!» – сказал Круговой.

  • 25-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне РПЛ Круговой провел 23 процента игровых минут из возможных.
  • Накануне игрок поучаствовал в матче 1-го тура Кубка PARI Премьер против «Нефтчи» (3:1).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Карагюмрюк Круговой Данил
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