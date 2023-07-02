Круговой прокомментировал интерес «Карагюмрюка»

Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на интерес турецкого «Карагюмрюка».
«Интерес со стороны «Карагюмрюка»? Мне известно только про интерес. Также как и вы, узнаю это из новостей. Руководство об этом не говорило. Есть представитель, который этим занимается. Этот вопрос буду точно не я решать.
Где бы я хотел себя попробовать? Сейчас у меня контракт с «Зенитом», а дальше посмотрим. Поговорим в 2024 году!» – сказал Круговой.
- 25-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне РПЛ Круговой провел 23 процента игровых минут из возможных.
- Накануне игрок поучаствовал в матче 1-го тура Кубка PARI Премьер против «Нефтчи» (3:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»