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    Круговой прокомментировал интерес «Карагюмрюка»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой отреагировал на интерес турецкого «Карагюмрюка».

    «Интерес со стороны «Карагюмрюка»? Мне известно только про интерес. Также как и вы, узнаю это из новостей. Руководство об этом не говорило. Есть представитель, который этим занимается. Этот вопрос буду точно не я решать.

    Где бы я хотел себя попробовать? Сейчас у меня контракт с «Зенитом», а дальше посмотрим. Поговорим в 2024 году!» – сказал Круговой.

    • 25-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ Круговой провел 23 процента игровых минут из возможных.
    • Накануне игрок поучаствовал в матче 1-го тура Кубка PARI Премьер против «Нефтчи» (3:1).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2023 17:17
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