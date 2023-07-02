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    • Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

    Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Вендела.

    • Бразильцу разрешили искать новый клуб.
    • Игрок еще не приступил к сборам с «Зенитом».
    • Вендел в команде с 2020 года.

    «Вендел – сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.

    Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» – сказал Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.07.2023 11:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2637

      alefreddy 12 часов назад

      с их запросами ни одна команда не возьмет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5456

      Питерский князь 13 часов назад

      Ни один адекватный человек, не хочет иметь дело со срамтаком.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +23140

      Persona_non_Grata 14 часов назад

      Пустое и никчемное высказывание - зачем куда-то переходить с потерей в деньгах (а Зенит всегда заплатит больше), если тебя и "здесь не плохо кормят" - смысл этого высказывания только один - напомнить о существование уже забытого Пидержелы, а это естественно лучше сделать с упоминанием про Спартак ...

      4
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      Рейтинг: +14697

      playsh 14 часов назад

      А вот Вова Быстров так не думает.Он двоежёнец - по очереди двух любил,обеим изменил,затем к старой вернулся,отсюда и погоняло - окурок,который Зенит докуривал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1051

      Номэд 14 часов назад

      У этого экс-педикулёзного все мысли сводятся к Спартаку. Вот что значит популярность.

      6
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      Рейтинг: +282

      Марк Аврелий! 14 часов назад

      ясен пень! Если болбой в Зените получает больше, чем игрок основного состава Спартака

      2
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      Рейтинг: +18808

      NewLife 15 часов назад

      Ни один болельщик не захочет читать Бомбардир, если он продолжит публиковать хейтерскую заказуху.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3000

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      В Срамтак переходить это зашквар и понижение в классе. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8355

      nik55 15 часов назад

      конечно не захочет если зарплата сразу упадет в 2 раза

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 16 часов назад

      И все спартаковцы МЕЧТАЮТ перейти в Зенит!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23140

      Persona_non_Grata > Cleaner 5 часов назад

      Все Спартаковцы мечтают поймать тебя в темном переулке на тему - "можем повторить" !!! )))

      0
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      Рейтинг: +18808

      NewLife 16 часов назад

      Всем игрокам блеклых будет стыдно, когда они узнают, что за них топит такая вонючая помойка, РБ Спорт.

      6
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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная > NewLife 13 часов назад

      Стыд, совесть и т. д. и блеклые не совместимы

      4
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