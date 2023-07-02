Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Вендела.
- Бразильцу разрешили искать новый клуб.
- Игрок еще не приступил к сборам с «Зенитом».
- Вендел в команде с 2020 года.
«Вендел – сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.
Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» – сказал Петржела.
Источник: «РБ Спорт»