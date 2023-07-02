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  • Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

Петржела: «Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак»

2 июля 2023, 11:20
9

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Вендела.

  • Бразильцу разрешили искать новый клуб.
  • Игрок еще не приступил к сборам с «Зенитом».
  • Вендел в команде с 2020 года.

«Вендел – сильный футболист, важный игрок для центра поля «Зенита». Он еще относительно молод, поэтому имеет шансы реализовать свою карьеру в европейском топ-клубе. Его желание уйти можно понять, а сине-бело-голубе без проблем найдут ему замену.

Могу ли представить Вендела в «Спартаке»? Это странно. Ни один игрок «Зенита» не захочет переходить в «Спартак», зачем ему это?» – сказал Петржела.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (9)
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NewLife
1688287819
Всем игрокам блеклых будет стыдно, когда они узнают, что за них топит такая вонючая помойка, РБ Спорт.
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nik55
1688289321
конечно не захочет если зарплата сразу упадет в 2 раза
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NewLife
1688290722
Ни один болельщик не захочет читать Бомбардир, если он продолжит публиковать хейтерскую заказуху.
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Марк Аврелий!
1688293963
ясен пень! Если болбой в Зените получает больше, чем игрок основного состава Спартака
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Plyash
1688294303
А вот Вова Быстров так не думает.Он двоежёнец - по очереди двух любил,обеим изменил,затем к старой вернулся,отсюда и погоняло - окурок,который Зенит докуривал.
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Persona_non_Grata
1688295286
Пустое и никчемное высказывание - зачем куда-то переходить с потерей в деньгах (а Зенит всегда заплатит больше), если тебя и "здесь не плохо кормят" - смысл этого высказывания только один - напомнить о существование уже забытого Пидержелы, а это естественно лучше сделать с упоминанием про Спартак ...
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alefreddy
1688303362
с их запросами ни одна команда не возьмет
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