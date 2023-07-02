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    Овчинников ответил, когда расформируют «Спартак»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников назвал условие для закрытия «Спартака».

    «Расформирование «Спартака» в теории невозможно, а на практике – возможно. Но пока «Лукойлу» не дадут уйти из клуба. Когда нефть закончится, тогда «Спартак» расформируют. «Зениту» тоже стоит волноваться, когда газ закончится. Вот такие две команды у нас», – сказал Овчинников.

    • «Спартаку» 101 год.
    • Это самый титулованный клуб страны.
    • В прошлом сезоне РПЛ команда финишировала 3-й.

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    Источник: Legalbet

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    02.07.2023 10:40
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +101845

      zigbert 12 часов назад

      Такие мысли приходят обычно на больную голову и с большого похмелья.

      4
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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная 13 часов назад

      Овца.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24845

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Чё мелочиться-то, всю РПЛ на х**! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1051

      Номэд 14 часов назад

      Вшивые как всегда прочитали только заголовок. Хотя там слова и про их педообразный бо(м)жатник тоже есть.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3000

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Пора расформировать этот мазутный проект. Надоели его судейские подкупы. Пусть очищаются через Пердив. Гыгыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 13 часов назад

      Что ты будешь делать если у тебя заберут методичку. Ты без нее и пару слов не свяжешь.

      3
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      Рейтинг: +1469

      Taps 16 часов назад

      Отлично !
      Актуальный вброс о кончине спартака.

      1
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 16 часов назад

      А что, Спартак разве еще не РАСФОРМИРОВАЛИ??? Ржу ни могу!!!..)))

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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная > Cleaner 13 часов назад

      Ржание без причины - признак радужной конины.

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      Рейтинг: +20765

      Cleaner > шахта Заполярная 13 часов назад

      Узнаю СПАРТАКОВСКУЮ шутку юмора...))) Ржу!

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      Рейтинг: +18808

      NewLife 16 часов назад

      Расформируют и Спартак и синит, когда таких кретинов, как ты, расплодится столько, что в футбол станет не интересен. Надеюсь, это никогда не произойдет.

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      Рейтинг: +23140

      Persona_non_Grata > NewLife 15 часов назад

      Да уж - надеюсь вектор направленный на деградацию и дебилизацию населения поменяет направление ! ...

      3
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