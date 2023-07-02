Овчинников ответил, когда расформируют «Спартак»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников назвал условие для закрытия «Спартака».

«Расформирование «Спартака» в теории невозможно, а на практике – возможно. Но пока «Лукойлу» не дадут уйти из клуба. Когда нефть закончится, тогда «Спартак» расформируют. «Зениту» тоже стоит волноваться, когда газ закончится. Вот такие две команды у нас», – сказал Овчинников.