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Овчинников ответил, когда расформируют «Спартак»

2 июля 2023, 10:40
8

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников назвал условие для закрытия «Спартака».

«Расформирование «Спартака» в теории невозможно, а на практике – возможно. Но пока «Лукойлу» не дадут уйти из клуба. Когда нефть закончится, тогда «Спартак» расформируют. «Зениту» тоже стоит волноваться, когда газ закончится. Вот такие две команды у нас», – сказал Овчинников.

  • «Спартаку» 101 год.
  • Это самый титулованный клуб страны.
  • В прошлом сезоне РПЛ команда финишировала 3-й.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (8)
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NewLife
1688287670
Расформируют и Спартак и синит, когда таких кретинов, как ты, расплодится столько, что в футбол станет не интересен. Надеюсь, это никогда не произойдет.
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Taps
1688288550
Отлично ! Актуальный вброс о кончине спартака.
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DOCTOR PENALTY
1688297605
Чё мелочиться-то, всю РПЛ на х**! )))
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шахта Заполярная
1688299286
Овца.
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zigbert
1688302437
Такие мысли приходят обычно на больную голову и с большого похмелья.
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