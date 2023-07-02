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  • Семак оценил создание при «Зените» медиакоманды – ее возглавил Радимов

Семак оценил создание при «Зените» медиакоманды – ее возглавил Радимов

2 июля 2023, 10:21
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил создание при клубе медиакоманды под названием «Чисто Питер». Ее возглавил Владислав Радимов.

«Зенит» объявил о создании медийной футбольной команды. Как вы относитесь к этому?

– Я слышал недавно об этом, видел ролик с участием Влада Радимова. Как я отношусь к этому? Положительно. Я думаю, это очень важно для популяризации футбола, это интересно смотреть.

Я думаю, что у этого проекта есть своя ниша, достаточно интересная. Та открытость, которую сложно представить в профессиональном футболе, здесь доступна зрителям. Они могут посмотреть своими глазами на то, как это происходит. Я думаю, что это очень интересно.

Иногда матчи проходят с такими эмоциями, что можно с удовольствием их посмотреть. Я рад, что у Петербурга будет своя медийная команда.

  • Новый сезон Медиалиги стартует осенью.
  • Накануне завершился предыдущий сезон – его выиграла «Родина медиа».
  • В новом сезоне Fonbet Кубка России выступят 3 медийные команды.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Зенит Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (2)
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nik55
1688289541
Радимов очередную команду угробит----кто вообще сказал что он тренер ?
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Иван Петров 1986
1688306829
Вот там ему и место, хотя жалко команду.
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