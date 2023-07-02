Семак оценил создание при «Зените» медиакоманды – ее возглавил Радимов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил создание при клубе медиакоманды под названием «Чисто Питер». Ее возглавил Владислав Радимов.

– «Зенит» объявил о создании медийной футбольной команды. Как вы относитесь к этому?

– Я слышал недавно об этом, видел ролик с участием Влада Радимова. Как я отношусь к этому? Положительно. Я думаю, это очень важно для популяризации футбола, это интересно смотреть.

Я думаю, что у этого проекта есть своя ниша, достаточно интересная. Та открытость, которую сложно представить в профессиональном футболе, здесь доступна зрителям. Они могут посмотреть своими глазами на то, как это происходит. Я думаю, что это очень интересно.

Иногда матчи проходят с такими эмоциями, что можно с удовольствием их посмотреть. Я рад, что у Петербурга будет своя медийная команда.