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    • Семак оценил создание при «Зените» медиакоманды – ее возглавил Радимов

    Семак оценил создание при «Зените» медиакоманды – ее возглавил Радимов

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил создание при клубе медиакоманды под названием «Чисто Питер». Ее возглавил Владислав Радимов.

    «Зенит» объявил о создании медийной футбольной команды. Как вы относитесь к этому?

    – Я слышал недавно об этом, видел ролик с участием Влада Радимова. Как я отношусь к этому? Положительно. Я думаю, это очень важно для популяризации футбола, это интересно смотреть.

    Я думаю, что у этого проекта есть своя ниша, достаточно интересная. Та открытость, которую сложно представить в профессиональном футболе, здесь доступна зрителям. Они могут посмотреть своими глазами на то, как это происходит. Я думаю, что это очень интересно.

    Иногда матчи проходят с такими эмоциями, что можно с удовольствием их посмотреть. Я рад, что у Петербурга будет своя медийная команда.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    02.07.2023 10:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4356

      Иван Петров 1986 11 часов назад

      Вот там ему и место, хотя жалко команду.

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      Рейтинг: +8355

      nik55 15 часов назад

      Радимов очередную команду угробит----кто вообще сказал что он тренер ?

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