Тренер «Нефтчи» – о поражении от «Зенита»: «Мы играли с клубом с огромным бюджетом, у них два состава»

Игорь Гетман, врио главного тренера «Нефтчи», подытожил матч первого тура предсезонного Кубка PARI Премьер против «Зенита» (1:3).

Игра состоялась на «Газпром Арене».

«Зенит» пропустил первым.

Также в турнире участвуют «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

«Вы сами видели, что мы играли с клубом с огромным бюджетом. У «Зенита» два состава одинаковых футболистов, а мы в этом плане отстаeм. Некоторые ребята недавно вернулись после отпуска, им тяжело. В конце выпустили совсем молодых игроков, но я всe равно благодарен футболистам за их характер, за их самоотверженность», – сказал Гетман.