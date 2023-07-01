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    • Тренер «Нефтчи» – о поражении от «Зенита»: «Мы играли с клубом с огромным бюджетом, у них два состава»

    Тренер «Нефтчи» – о поражении от «Зенита»: «Мы играли с клубом с огромным бюджетом, у них два состава»

    Игорь Гетман, врио главного тренера «Нефтчи», подытожил матч первого тура предсезонного Кубка PARI Премьер против «Зенита» (1:3).

    «Вы сами видели, что мы играли с клубом с огромным бюджетом. У «Зенита» два состава одинаковых футболистов, а мы в этом плане отстаeм. Некоторые ребята недавно вернулись после отпуска, им тяжело. В конце выпустили совсем молодых игроков, но я всe равно благодарен футболистам за их характер, за их самоотверженность», – сказал Гетман.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.07.2023 23:59
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