«Никто его не заставлял окунаться в прорубь»: Паралимпиец Роман Федяев рассказал о последствиях в ситуации Романа Костомарова

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев высказался о ситуации с Романом Костомаровым.

– В последние 4-5 месяцев миллионы людей следят за другим спортсменом, который остался без части конечностей – за Романом Костомаровым. Что вы в целом думаете о ситуации с ним?

– Я когда узнал об этом, сразу сказал: каждое действие влечет за собой последствия. Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь (отец Костомарова опровергал информацию о том, что фигурист нырял в прорубь перед госпитализацией – «Бомбардир»).

У меня его история не вызывает большого сочувствия, я сам на протезе уже десять лет, у меня друзья на протезах ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами.

– Если бы у вас была возможность лично пообщаться с Романом Костомаровым или с кем-то, кому только предстоит протезирование, что бы вы сказали?

– Я постоянно с такими людьми общаюсь, меня подключают в военно-медицинскую академию, мы ездим к ребятам, которые с Украины возвращаются. Я им лекцию читаю на час-полтора, рассказываю, что надо делать, как заново учиться ходить, где лучше протезироваться. Объясняю, что первые два-три года – это ад, который надо перетерпеть. Главное – терпение.

Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях.