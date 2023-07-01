«Мы это уже проходили»: Семак не исключил возвращение Кузяева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем полузащитника Далера Кузяева.
«Что касается Далера, то он сейчас тоже ищет европейский клуб. И хочет попробовать себя в другом качестве.
Что касается дальнейшей судьбы, то он попрощался. Возможно, он вернeтся. Мы это уже проходили.
Но я желаю и Далеру, и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле», – сказал Семак.
- Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
- Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
- Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
- Переговоры с ним ведет турецкий «Бешикташ».
Источник: «Чемпионат»