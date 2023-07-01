Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Мы это уже проходили»: Семак не исключил возвращение Кузяева в «Зенит»

    «Мы это уже проходили»: Семак не исключил возвращение Кузяева в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем полузащитника Далера Кузяева.

    «Что касается Далера, то он сейчас тоже ищет европейский клуб. И хочет попробовать себя в другом качестве.

    Что касается дальнейшей судьбы, то он попрощался. Возможно, он вернeтся. Мы это уже проходили.

    Но я желаю и Далеру, и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле», – сказал Семак.

    • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
    • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
    • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
    • Переговоры с ним ведет турецкий «Бешикташ».

    Новости по теме
    Семак прояснил будущее Вендела в «Зените» 2
    Семак объяснил важность Кубка PARI Премьер 1
    Семак назвал пять лучших молодых игроков РПЛ 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4230

      raritet 10 часов назад

      Ну уж Кузяеву то что еще нужно?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 