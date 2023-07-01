«Мы это уже проходили»: Семак не исключил возвращение Кузяева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем полузащитника Далера Кузяева.

«Что касается Далера, то он сейчас тоже ищет европейский клуб. И хочет попробовать себя в другом качестве.

Что касается дальнейшей судьбы, то он попрощался. Возможно, он вернeтся. Мы это уже проходили.

Но я желаю и Далеру, и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле», – сказал Семак.