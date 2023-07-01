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  • «Мы это уже проходили»: Семак не исключил возвращение Кузяева в «Зенит»

«Мы это уже проходили»: Семак не исключил возвращение Кузяева в «Зенит»

1 июля 2023, 16:47
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о будущем полузащитника Далера Кузяева.

«Что касается Далера, то он сейчас тоже ищет европейский клуб. И хочет попробовать себя в другом качестве.

Что касается дальнейшей судьбы, то он попрощался. Возможно, он вернeтся. Мы это уже проходили.

Но я желаю и Далеру, и Венделу осуществить свою мечту в любимом деле», – сказал Семак.

  • Кузяев был самым высокооплачиваемым российским игроком «Зенита».
  • Он выступал за петербургский клуб с 2017 года.
  • Статистика Далера: 183 матча, 23 гола, 29 ассистов.
  • Переговоры с ним ведет турецкий «Бешикташ».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Семак Сергей
Комментарии (1)
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raritet
1688224595
Ну уж Кузяеву то что еще нужно?
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