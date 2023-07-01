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    • Переход Коваленко в «Зенит», долг Малкома, арест Гальтье и другие новости

    Переход Коваленко в «Зенит», долг Малкома, арест Гальтье и другие новости

    Обвиняемый в изнасилованиях Менди сообщил, что у него было 10 тысяч сексуальных партнерш.

    В Ирландии призвали Робби Кина уйти из «Маккаби»: «А если бы он в «Спартак» поехал?».

    Романцев оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак».

    «Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер»: тренером стал Радимов.

    Крыховяк объявил о разрыве контракта с «Краснодаром».

    Гальтье арестован по делу о расизме: тренеру «ПСЖ» грозит три года тюрьмы.

    «Зенит» объявил о переходе Коваленко из «Сочи».

    Клуб Николича из ОАЭ готов выкупить Кокорина.

    Малком должен более 800 тысяч испанской налоговой.

    «Севилья» выставила весь состав на трансфер – ради покрытия долгов (Marca).

    Источник: «Бомбардир»

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    01.07.2023 10:00
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