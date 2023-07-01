Переход Коваленко в «Зенит», долг Малкома, арест Гальтье и другие новости

Обвиняемый в изнасилованиях Менди сообщил, что у него было 10 тысяч сексуальных партнерш.

В Ирландии призвали Робби Кина уйти из «Маккаби»: «А если бы он в «Спартак» поехал?».

Романцев оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак».

«Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер»: тренером стал Радимов.

Крыховяк объявил о разрыве контракта с «Краснодаром».

Гальтье арестован по делу о расизме: тренеру «ПСЖ» грозит три года тюрьмы.

«Зенит» объявил о переходе Коваленко из «Сочи».

Клуб Николича из ОАЭ готов выкупить Кокорина.

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«Севилья» выставила весь состав на трансфер – ради покрытия долгов (Marca).