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Романцев оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

30 июня 2023, 08:58
11

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

– Вы оказались на сто процентов правы, сказав, что команда, рискнувшая пригласить Дзюбу, не прогадает. А как считаете, Олег Иванович, смог бы Артем быть полезным «Спартаку»? Или его не примут фанаты?

– Сложный вопрос. Главное – хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона.

Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра.

Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадет сама собой. Как это было с Владимиром Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака».

  • Дзюба с февраля в «Локомотиве».
  • Контракт действует еще год.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Романцев Олег
Комментарии (11)
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Дядя Серёжа
1688107301
Быстрый не был "драчуном"
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NewLife
1688107415
Выжил из ума ОИР, к сожалению.
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oyabun
1688108352
Часто бывает, игрок, приходя в новую команду, выдает ударный отрезок, а в следующем сезоне уходит в тень, типа всё уже доказал. Уверен, так же будет и с Дзю в Локо в новом сезоне. А в Спартаке он нафиг не нужен.
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SLADE2019
1688117366
Не о том вести речь следует. Дело в том, что теперешнему Спартаку, благодаря стараниям не одного поколения менеджеров, может помочь не только Дзюба, но и более слабые игроки. А то, что Спартаку он не нужен - это больше крик души.
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zigbert
1688152858
Пусть Дзюба играет где угодно только не в Спартаке.
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