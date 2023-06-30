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    Романцев оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

    – Вы оказались на сто процентов правы, сказав, что команда, рискнувшая пригласить Дзюбу, не прогадает. А как считаете, Олег Иванович, смог бы Артем быть полезным «Спартаку»? Или его не примут фанаты?

    – Сложный вопрос. Главное – хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона.

    Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра.

    Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадет сама собой. Как это было с Владимиром Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака».

    • Дзюба с февраля в «Локомотиве».
    • Контракт действует еще год.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33972

      oyabun 31 минуту назад

      Часто бывает, игрок, приходя в новую команду, выдает ударный отрезок, а в следующем сезоне уходит в тень, типа всё уже доказал. Уверен, так же будет и с Дзю в Локо в новом сезоне. А в Спартаке он нафиг не нужен.

      1
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      Рейтинг: +2978

      ПалкоВводецъ (returned) 45 минут назад

      Дзюба будет хряков поднимать с колен! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +18775

      NewLife 47 минут назад

      Выжил из ума ОИР, к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +5955

      Дядя Серёжа 49 минут назад

      Быстрый не был "драчуном"

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