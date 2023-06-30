Романцев оценил возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

– Вы оказались на сто процентов правы, сказав, что команда, рискнувшая пригласить Дзюбу, не прогадает. А как считаете, Олег Иванович, смог бы Артем быть полезным «Спартаку»? Или его не примут фанаты?

– Сложный вопрос. Главное – хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артем подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона.

Думаю, возвращение Артема могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь все расставить по местам может только его игра.

Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадет сама собой. Как это было с Владимиром Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака».