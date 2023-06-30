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    • «Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер»: тренером стал Радимов

    «Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер»: тренером стал Радимов

    «Зенит» создал медийную команду «Чисто Питер», главным тренером которой стал Владислав Радимов.

    «Большой клуб вступает в игру: медийная футбольная команда «Чисто Питер», с гордостью представляющая лучший город планеты, приглашает присоединиться к нам!

    Отправить заявку на отборы можно с помощью бота в телеграме. Торопись – мы собираем заявки до 4 июля включительно!» – сказано в заявлении клуба.

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    Источник: телеграм-канал «Просто Питер»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +279

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Радимов наначен в связи с тем что Шнур отказался сославшись на несогласованность по личному контракту...

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      Рейтинг: +3737

      acor94 1 час назад

      Ну нормально для медийной команды. Я б в такой поиграл, есть опыт в 3 детской лиге, два года был дублером вратаря второй команды динамо)) должны взять)

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      Рейтинг: +279

      Napaleon Banapart > acor94 1 час назад

      А подданство страны где много диких обезьян и все ходят в белых штанах у тебя есть??? Если нет то только дублером вратаря второй команды...

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      Рейтинг: +3737

      acor94 > Napaleon Banapart 1 час назад

      Вот ты шутишь, а они щас возьмут и подпишут халков, рональдиньев, какав, роналдов и прочих белоштанишников.

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      Рейтинг: +279

      Napaleon Banapart > acor94 1 час назад

      Так я и не шучу.. Серьезен как никогда. Я же тебе о том и говорю. Дани будет "Эль капитано"...

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      Рейтинг: +12301

      BRO_football 1 час назад

      Немытые создали "Чисто Питер". Смешной каламбур.

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      Рейтинг: +1244

      Спартач80 1 час назад

      Буланов уже даже Зенит задолбал-сослали...

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