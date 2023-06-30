«Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер»: тренером стал Радимов

«Зенит» создал медийную команду «Чисто Питер», главным тренером которой стал Владислав Радимов.

«Большой клуб вступает в игру: медийная футбольная команда «Чисто Питер», с гордостью представляющая лучший город планеты, приглашает присоединиться к нам!

Отправить заявку на отборы можно с помощью бота в телеграме. Торопись – мы собираем заявки до 4 июля включительно!» – сказано в заявлении клуба.