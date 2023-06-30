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    Клуб Николича из ОАЭ готов выкупить Кокорина

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в Азии.

    Новым претендентом на 32-летнего футболиста стал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

    Команду из Дубая возглавляет экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

    «Шабаб Аль-Ахли» готов выкупить россиянина, что полностью устраивает «Фиорентину», не желающую потерять игрока бесплатно летом 2024 года.

    • Кокорин с августа был в аренде в «Арисе».
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Сообщалось, что форвардом также интересуется турецкий «Карагюмрюк».

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    Источник: «РБ Спорт»

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