Клуб Николича из ОАЭ готов выкупить Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в Азии.
Новым претендентом на 32-летнего футболиста стал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
Команду из Дубая возглавляет экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.
«Шабаб Аль-Ахли» готов выкупить россиянина, что полностью устраивает «Фиорентину», не желающую потерять игрока бесплатно летом 2024 года.
- Кокорин с августа был в аренде в «Арисе».
- Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Сообщалось, что форвардом также интересуется турецкий «Карагюмрюк».
Источник: «РБ Спорт»