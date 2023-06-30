Клуб Николича из ОАЭ готов выкупить Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в Азии.

Новым претендентом на 32-летнего футболиста стал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Команду из Дубая возглавляет экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

«Шабаб Аль-Ахли» готов выкупить россиянина, что полностью устраивает «Фиорентину», не желающую потерять игрока бесплатно летом 2024 года.