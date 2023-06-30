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    • «Севилья» выставила весь состав на трансфер – ради покрытия долгов (Marca)

    «Севилья» выставила весь состав на трансфер – ради покрытия долгов (Marca)

    «Севилье» пришлось выставить на трансферный рынок весь состав. Причина – суммарный долг в 90 миллионов евро.

    Его нужно погасить в ближайшие недели. В том числе из-за этого долга севильцев покинул спортивный директор Мончи.

    • «Севилья» – действующий победитель Лиги Европы.
    • Команде в августе предстоит матч за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити».
    • Мончи ушел в «Астон Виллу».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12301

      BRO_football 11 минут назад

      Странно. Какие-нибудь Барселона, Реал, Манчестер Сити или ПСЖ должны миллиарды евро. И ничего. Их не трогают и весь состав продавать не вынуждают.
      А как Севилья 90 миллионов евро задолжала, так сразу надо срочно отдавать, иначе плохо будет?

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      Рейтинг: +21699

      derrik2000 2 часа назад

      В Россию, как я понимаю, никто из основы Севильи поехать не захочет...
      А было бы неплохо Спартаку трёх-четырёх прикупить...
      Или рыжий против???

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      Рейтинг: +223

      Эмом 2 часа назад

      90 млн вообще ни о чем по сравнению с долгом барсы 3+ млрд

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