«Севилья» выставила весь состав на трансфер – ради покрытия долгов (Marca)

Странно. Какие-нибудь Барселона, Реал, Манчестер Сити или ПСЖ должны миллиарды евро. И ничего. Их не трогают и весь состав продавать не вынуждают.
А как Севилья 90 миллионов евро задолжала, так сразу надо срочно отдавать, иначе плохо будет?
«Севилье» пришлось выставить на трансферный рынок весь состав. Причина – суммарный долг в 90 миллионов евро.
Его нужно погасить в ближайшие недели. В том числе из-за этого долга севильцев покинул спортивный директор Мончи.
- «Севилья» – действующий победитель Лиги Европы.
- Команде в августе предстоит матч за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити».
- Мончи ушел в «Астон Виллу».