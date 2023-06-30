Шкриньяр покинул «Интер»: он подпишет контракт с «ПСЖ»

«Интер» объявил об уходе центрального защитника Милана Шкриньяра.

28-летний словак провел в клубе шесть полных сезонов. Его статистика – 246 матчей и 11 забитых голов.

С миланцами футболист выиграл пять трофеев: Серию А, а также по два Кубка и Суперкубка Италии.