Шкриньяр покинул «Интер»: он подпишет контракт с «ПСЖ»

«Интер» объявил об уходе центрального защитника Милана Шкриньяра.
28-летний словак провел в клубе шесть полных сезонов. Его статистика – 246 матчей и 11 забитых голов.
С миланцами футболист выиграл пять трофеев: Серию А, а также по два Кубка и Суперкубка Италии.
- Шкриньяр переходит в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Он подписал предварительный контракт с парижанами еще в январе.
- Финансовые условия соглашения: зарплата – 9 млн евро в год + 2 млн бонусов, подписной бонус – 16 млн.
Источник: сайт «Интера»