Овчинников заявил, что Дзюба и Слуцкий неизлечимо больны

Российский тренер Валерий Овчинников раскритиковал активность форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого в медиа.
«Это заболевание такое легкое, и оно неизлечимо. Есть ли у него название? Его еще не придумали. Пиар, раскручивание – как хотите, так и называйте.
Думаю, что сейчас Дзюбе надо готовиться к новому чемпионату. Ему надо опять доказывать, что он Дзюба. Слуцкому надо заняться тренерской работой. Но это уже в крови у людей…
Бывали ли в моих командах футболисты вроде Дзюбы? Нет, у меня говорящих попугаев не было», – сказал Овчинников.
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Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
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Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в интернет-шоу «Большое».
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Дзюба пришел на это же шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы.
Источник: «Матч ТВ»