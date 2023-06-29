Овчинников заявил, что Дзюба и Слуцкий неизлечимо больны

Российский тренер Валерий Овчинников раскритиковал активность форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого в медиа.

«Это заболевание такое легкое, и оно неизлечимо. Есть ли у него название? Его еще не придумали. Пиар, раскручивание – как хотите, так и называйте.

Думаю, что сейчас Дзюбе надо готовиться к новому чемпионату. Ему надо опять доказывать, что он Дзюба. Слуцкому надо заняться тренерской работой. Но это уже в крови у людей…

Бывали ли в моих командах футболисты вроде Дзюбы? Нет, у меня говорящих попугаев не было», – сказал Овчинников.