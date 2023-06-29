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    Овчинников заявил, что Дзюба и Слуцкий неизлечимо больны

    Российский тренер Валерий Овчинников раскритиковал активность форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого в медиа.

    «Это заболевание такое легкое, и оно неизлечимо. Есть ли у него название? Его еще не придумали. Пиар, раскручивание – как хотите, так и называйте.

    Думаю, что сейчас Дзюбе надо готовиться к новому чемпионату. Ему надо опять доказывать, что он Дзюба. Слуцкому надо заняться тренерской работой. Но это уже в крови у людей…

    Бывали ли в моих командах футболисты вроде Дзюбы? Нет, у меня говорящих попугаев не было», – сказал Овчинников.

    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в интернет-шоу «Большое».
    • Дзюба пришел на это же шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20728

      Cleaner 1 час назад

      Овчинников, ты обрадовался, конечно, что к тебе журналисты с вопросами обратились, но зачем гадости о своих коллегах говорить???...(

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