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«ПСЖ» купит самого дорогого игрока в истории «Баварии»

29 июня 2023, 16:40
1

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, клубам осталось согласовать последние детали трансфера. «ПСЖ» заплатит за игрока 47 миллионов евро.

Эрнандес подпишет контракт с «ПСЖ» на три года с опцией продления еще на сезон.

  • Эрнандес провел 11 матчей в минувшем сезоне.
  • Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестов.
  • Трансфер Эрнандеса из «Атлетико» в 2019 году за 80 миллионов евро – рекордный в истории «Баварии».

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Источник: твиттер Фабриса Хокинса
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 ПСЖ Бавария Эрнандес Люка
Комментарии (1)
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Александр52
1688118859
Покупать игрока на излёте опасно. Но в ПСЖ всё возможно.
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