«ПСЖ» купит самого дорогого игрока в истории «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».
По информации журналиста Фабриса Хокинса, клубам осталось согласовать последние детали трансфера. «ПСЖ» заплатит за игрока 47 миллионов евро.
Эрнандес подпишет контракт с «ПСЖ» на три года с опцией продления еще на сезон.
- Эрнандес провел 11 матчей в минувшем сезоне.
- Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестов.
- Трансфер Эрнандеса из «Атлетико» в 2019 году за 80 миллионов евро – рекордный в истории «Баварии».
Источник: твиттер Фабриса Хокинса