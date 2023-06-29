«ПСЖ» купит самого дорогого игрока в истории «Баварии»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, клубам осталось согласовать последние детали трансфера. «ПСЖ» заплатит за игрока 47 миллионов евро.

Эрнандес подпишет контракт с «ПСЖ» на три года с опцией продления еще на сезон.