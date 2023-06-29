«Реал» заинтересован в форварде «Ювентуса»

«Реал» рассматривает альтернативные варианты усиления атаки на случай, если Килиан Мбаппе присоединится к команде только в 2024 году.
От кандидатур Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Виктора Осимхена («Наполи») мадридцы уже отказались из-за их стоимости.
Теперь клуб рассматривает возможность подписания Душана Влаховича из «Ювентуса».
«Реал» заинтересован в годичной аренде серба с правом последующего выкупа.
- В прошедшем сезоне Влахович забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 42 матчах.
- «Ювентус» покупал его в январе 2022 года за 81,6 миллиона евро.
- Ранее нападающим интересовались «Бавария» и топ-клубы АПЛ.
Источник: Football Espana