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    «Реал» заинтересован в форварде «Ювентуса»

    «Реал» рассматривает альтернативные варианты усиления атаки на случай, если Килиан Мбаппе присоединится к команде только в 2024 году.

    От кандидатур Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Виктора Осимхена («Наполи») мадридцы уже отказались из-за их стоимости.

    Теперь клуб рассматривает возможность подписания Душана Влаховича из «Ювентуса».

    «Реал» заинтересован в годичной аренде серба с правом последующего выкупа.

    • В прошедшем сезоне Влахович забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 42 матчах.
    • «Ювентус» покупал его в январе 2022 года за 81,6 миллиона евро.
    • Ранее нападающим интересовались «Бавария» и топ-клубы АПЛ.

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    Источник: Football Espana

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