«Реал» заинтересован в форварде «Ювентуса»

«Реал» рассматривает альтернативные варианты усиления атаки на случай, если Килиан Мбаппе присоединится к команде только в 2024 году.

От кандидатур Гарри Кейна («Тоттенхэм») и Виктора Осимхена («Наполи») мадридцы уже отказались из-за их стоимости.

Теперь клуб рассматривает возможность подписания Душана Влаховича из «Ювентуса».

«Реал» заинтересован в годичной аренде серба с правом последующего выкупа.