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    Семак объяснил важность Кубка PARI Премьер

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности летнего Кубка PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге.

    «Прекрасная возможность сыграть с хорошими командами. Не так давно мы уже играли с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой», в Сочи год назад, получились хорошие матчи.

    Что касается интенсивности, уровня сопротивления – для нас это хорошая возможность подготовиться к сезону», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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