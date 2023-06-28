Семак объяснил важность Кубка PARI Премьер

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности летнего Кубка PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге.
«Прекрасная возможность сыграть с хорошими командами. Не так давно мы уже играли с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой», в Сочи год назад, получились хорошие матчи.
Что касается интенсивности, уровня сопротивления – для нас это хорошая возможность подготовиться к сезону», – сказал Семак.
- В турнире в Петербурге примет участие «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».
- Матчи пройдут с 1 по 15 июля.
- 15 июля «Зенит» уже проведет матч за Суперкубок России против ЦСКА в Казани.
Источник: «Матч ТВ»