Семак объяснил важность Кубка PARI Премьер

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности летнего Кубка PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Прекрасная возможность сыграть с хорошими командами. Не так давно мы уже играли с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой», в Сочи год назад, получились хорошие матчи.

Что касается интенсивности, уровня сопротивления – для нас это хорошая возможность подготовиться к сезону», – сказал Семак.