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    Уткин высказался о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

    Видеоблогер Василий Уткин дал оценку видео с пародией Леонида Слуцкого на интимные кадры Артема Дзюбы.

    «О творческой эволюции Леонида Викторовича.

    Спорьте сколько угодно, спор – самостоятельное удовольствие. У меня на этот счет ровно два с половиной соображения.

    Первое. Человек что хочет, то и делает. Пока не нарушает закон.

    Второе. Так уж вышло, что мне наблюдение дождя за окном заходит, а артистизм Леонида Викторовича совсем нет.

    И половинка – прекрасный совет от пламенного Константина Генича не обращать внимания и делать, что нравится. Ведь единственное, чем в профессии не владеет Константин – это искусство не обращать внимания. Знают тысячи комментаторов блога Комментатора!

    Что ж, а я советую тогда диету соблюдать», – написал Уткин.

    • Впервые интимные видео форварда «Локомотива» слили в 2020 году.
    • В начале июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы.
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1785

      GermanVo 1 час назад

      Как обычно хочет иносказательно извернуть, а получается маразм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      eugen-han 1 час назад

      А что Уткин про закон знает? - Ни-че-го... Имею ввиду настоящий закон вневременный и неизменный.

      0
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      Рейтинг: +11

      С горшка за спартак 1 час назад

      Ну и чего он написал?

      А стыдно за спартак!

      0
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