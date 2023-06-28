Уткин высказался о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы

Видеоблогер Василий Уткин дал оценку видео с пародией Леонида Слуцкого на интимные кадры Артема Дзюбы.
«О творческой эволюции Леонида Викторовича.
Спорьте сколько угодно, спор – самостоятельное удовольствие. У меня на этот счет ровно два с половиной соображения.
Первое. Человек что хочет, то и делает. Пока не нарушает закон.
Второе. Так уж вышло, что мне наблюдение дождя за окном заходит, а артистизм Леонида Викторовича совсем нет.
И половинка – прекрасный совет от пламенного Константина Генича не обращать внимания и делать, что нравится. Ведь единственное, чем в профессии не владеет Константин – это искусство не обращать внимания. Знают тысячи комментаторов блога Комментатора!
Что ж, а я советую тогда диету соблюдать», – написал Уткин.
- Впервые интимные видео форварда «Локомотива» слили в 2020 году.
- В начале июня в сети появились новые интимные видео Дзюбы.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина