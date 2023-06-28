«Как снег на голову»: Чернов – о реакции игроков «Спартака» на увольнение Мележикова

Работай давай, тренируйся до седьмого пота!
А то, понимаешь, "Владимирович отличный человек" и бла-бла-бла.
Сами разберутся, что и как, твоё дело - ПАХАТЬ НА ТРЕНИРОВКАХ И ИГРАТЬ!
Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал уход Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба.
«На самом деле, уход Мележикова был чуть-чуть удивительным. Никто ничего не говорил. Не было никаких комментариев и новостей. Можно сказать, что как снег на голову упало.
Владимирович отличный человек. Я думаю, что соберeт нас, придeт ещe в раздевалку – пообщаемся. Думаю, что он всe равно далеко от команды не отошeл. Будет переживать всегда за нас», – сказал Чернов.
- Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
- Его сменил Олег Малышев.
- «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.