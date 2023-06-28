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    • «Как снег на голову»: Чернов – о реакции игроков «Спартака» на увольнение Мележикова

    «Как снег на голову»: Чернов – о реакции игроков «Спартака» на увольнение Мележикова

    Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал уход Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба.

    «На самом деле, уход Мележикова был чуть-чуть удивительным. Никто ничего не говорил. Не было никаких комментариев и новостей. Можно сказать, что как снег на голову упало.

    Владимирович отличный человек. Я думаю, что соберeт нас, придeт ещe в раздевалку – пообщаемся. Думаю, что он всe равно далеко от команды не отошeл. Будет переживать всегда за нас», – сказал Чернов.

    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • Его сменил Олег Малышев.
    • «Спартак» в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21679

      derrik2000 53 минуты назад

      Работай давай, тренируйся до седьмого пота!
      А то, понимаешь, "Владимирович отличный человек" и бла-бла-бла.
      Сами разберутся, что и как, твоё дело - ПАХАТЬ НА ТРЕНИРОВКАХ И ИГРАТЬ!

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