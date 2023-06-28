Матч Грузия – Нидерланды обновил рекорд посещаемости в истории молодежных Евро

Сборные Грузии и Нидерландов сыграли вничью (1:1) в третьем туре молодежного Евро-2023.
Игру на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси посетили 43 043 зрителя. Это самый посещаемый матч в истории молодежных Евро.
Предыдущий рекорд был установлен 24 июня на матче Грузии и Бельгии (2:2). Игру посетили 41 887 человек.
- Сборная Грузии-U21 вышла с первого места из «группы смерти».
- Соперниками Грузии по групповому этапу были Португалия, Бельгия и Нидерланды.
- Евро-2023 проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.
Источник: «Бомбардир»