Головин объяснил, почему часто приезжает в родной Калтан

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об участии в товарищеском матче за сборную Калтана.

«Калтан – это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном.

Сегодняшний матч? Это просто товарищеская игра. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение», – сказал Головин.