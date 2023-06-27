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    Головин объяснил, почему часто приезжает в родной Калтан

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об участии в товарищеском матче за сборную Калтана.

    «Калтан – это город, где я родился и вырос, тут испытываю особые чувства и эмоции. Здесь мой дом, мои родные и близкие. Поэтому, конечно, при первой возможности стараюсь приехать сюда, всегда провожу здесь по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном.

    Сегодняшний матч? Это просто товарищеская игра. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение», – сказал Головин.

    • Российский футболист в прошедшем сезоне провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.
    • Он в «Монако» с 2018 года.
    • Контракт Головина с клубом действует до лета 2026-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2023 23:17
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