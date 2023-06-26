Тарасов: «Я возвращаюсь в большой футбол»

Дмитрий Тарасов поделился эмоциями в связи с выходом «Родины Медиа» в финал Медиалиги.

Это позволит команде сыграть в Fonbet Кубке России в следующем сезоне.

«Мы в кубке. Я возвращаюсь в большой футбол. Я же сказал, что готов. Хорошую форму набрал. Я сам в шоке», – сказал 36-летний Тарасов.