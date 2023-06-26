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    Тарасов: «Я возвращаюсь в большой футбол»

    Дмитрий Тарасов поделился эмоциями в связи с выходом «Родины Медиа» в финал Медиалиги.

    Это позволит команде сыграть в Fonbet Кубке России в следующем сезоне.

    «Мы в кубке. Я возвращаюсь в большой футбол. Я же сказал, что готов. Хорошую форму набрал. Я сам в шоке», – сказал 36-летний Тарасов.

    • Тарасов – президент «Родины Медиа».
    • За карьеру он поиграл в «Локомотиве», «Рубине» и других клубах.
    • На профессиональном уровне полузащитник в последний раз выходил на поле 3 октября 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3635

      Axe111 2 минуты назад

      О Боже Тарасов)

      0
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      Рейтинг: +5945

      Дядя Серёжа 1 час назад

      1/528 кубка или даже 11056 - ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.

      0
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      Рейтинг: +1148

      SuperNils 1 час назад

      Большой футбол - это топ-5 чемпионаты, ЛЧ, ЧМ, ЧЕ. А он как был в помойке, так в ней и остался.

      0
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      Рейтинг: +2356

      jek718875 2 часа назад

      Уже песок сыпится, а всё мало

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      Рейтинг: +5188

      neveldomha 2 часа назад

      Тарасов - У меня закончились бабки и я возвращаюсь за ними

      0
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      Рейтинг: +9829

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Кто , это ?

      1
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      Рейтинг: +1168

      Karpathian 2 часа назад

      Тарабузик очнулся)

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