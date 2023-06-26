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Тарасов: «Я возвращаюсь в большой футбол»

26 июня 2023, 08:30
9

Дмитрий Тарасов поделился эмоциями в связи с выходом «Родины Медиа» в финал Медиалиги.

Это позволит команде сыграть в Fonbet Кубке России в следующем сезоне.

«Мы в кубке. Я возвращаюсь в большой футбол. Я же сказал, что готов. Хорошую форму набрал. Я сам в шоке», – сказал 36-летний Тарасов.

  • Тарасов – президент «Родины Медиа».
  • За карьеру он поиграл в «Локомотиве», «Рубине» и других клубах.
  • На профессиональном уровне полузащитник в последний раз выходил на поле 3 октября 2021 года.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Кубок Медиафутбол Родина-М Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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Karpathian
1687760376
Тарабузик очнулся)
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САДЫЧОК
1687760637
Кто , это ?
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neveldomha
1687761150
Тарасов - У меня закончились бабки и я возвращаюсь за ними
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jek718875
1687761838
Уже песок сыпится, а всё мало
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SuperNils
1687762731
Большой футбол - это топ-5 чемпионаты, ЛЧ, ЧМ, ЧЕ. А он как был в помойке, так в ней и остался.
Ответить
Дядя Серёжа
1687762952
1/528 кубка или даже 1\1056 - ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ.
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Axe111
1687769520
О Боже Тарасов)
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Argon
1687772056
Да ладно вам! Чувак еще что-то может и рад этому. А вы сразу г...ном облили его. Акрон в этом сезоне удивил, вдруг Родина тоже примнет пару клубов РПЛ в кубке.
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