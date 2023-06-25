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  • Писарский: «Низкая результативность весной? Много забот, голова была забита другими вещами»

Писарский: «Низкая результативность весной? Много забот, голова была забита другими вещами»

25 июня 2023, 13:10
3

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался об отсутствии голов в РПЛ за самарцев.

«Поменял не только фамилию, но ещe и отчество. Васильевич! Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что всe это повлияло на мою игру и результативность.

Не было такого, что на игру выходишь с пустой головой – как и должно быть. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, отпуск маленький – как всe успеть… Я надеюсь, что сейчас, когда уже все свои дела сделал, буду с пустой головой. И всe получится в новом сезоне даже лучше, чем в прошлом», – сказал Писарский.

  • Писарский закончил сезон в топ-5 бомбардиров РПЛ (14 голов).
  • «Крылья» купили игрока у «Оренбурга» зимой за 100 миллионов рублей.
  • Прошлый сезон был дебютным для Писарского в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (3)
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derrik2000
1687691914
Ага. Молодец. Если бы на ОБЫЧНОЙ работе за относительные копейки, по сравнению с получками игрочишек, так же к ней относились, то выгнали бы на хрен. А здесь - "тонкая и ранимая душа футболиста"... )))))))))))))))
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serglider
1687715121
Ага... голова... нога... попа! Все просто... пока был малоизвестным футболером, его особо не прессинговали на поле. Как результат больше свободы, больше шансов забить, чем он собственно и пользовался. Потом его стали держать по жестче, не давать свободы, как следствие голевых моментов заметно поубавилось, результативность резко упала... Так что новый сезон, для него может стать вообще провальным.
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