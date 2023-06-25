Писарский: «Низкая результативность весной? Много забот, голова была забита другими вещами»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался об отсутствии голов в РПЛ за самарцев.

«Поменял не только фамилию, но ещe и отчество. Васильевич! Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что всe это повлияло на мою игру и результативность.

Не было такого, что на игру выходишь с пустой головой – как и должно быть. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, отпуск маленький – как всe успеть… Я надеюсь, что сейчас, когда уже все свои дела сделал, буду с пустой головой. И всe получится в новом сезоне даже лучше, чем в прошлом», – сказал Писарский.