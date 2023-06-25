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    • Писарский: «Низкая результативность весной? Много забот, голова была забита другими вещами»

    Писарский: «Низкая результативность весной? Много забот, голова была забита другими вещами»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался об отсутствии голов в РПЛ за самарцев.

    «Поменял не только фамилию, но ещe и отчество. Васильевич! Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что всe это повлияло на мою игру и результативность.

    Не было такого, что на игру выходишь с пустой головой – как и должно быть. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, отпуск маленький – как всe успеть… Я надеюсь, что сейчас, когда уже все свои дела сделал, буду с пустой головой. И всe получится в новом сезоне даже лучше, чем в прошлом», – сказал Писарский.

    • Писарский закончил сезон в топ-5 бомбардиров РПЛ (14 голов).
    • «Крылья» купили игрока у «Оренбурга» зимой за 100 миллионов рублей.
    • Прошлый сезон был дебютным для Писарского в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20652

      Cleaner 30 минут назад

      Навыписывать Писарскому штрафов хороших, голова и прояснится...(((

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      Рейтинг: +21677

      derrik2000 1 час назад

      Ага. Молодец.
      Если бы на ОБЫЧНОЙ работе за относительные копейки, по сравнению с получками игрочишек, так же к ней относились, то выгнали бы на хрен.
      А здесь - "тонкая и ранимая душа футболиста"...
      )))))))))))))))

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