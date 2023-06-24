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  • Юран одним словом отреагировал на матч с «Зенитом» в первом туре

Юран одним словом отреагировал на матч с «Зенитом» в первом туре

24 июня 2023, 22:00
6

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил календарь РПЛ. В первом туре команда примет «Пари НН».

«Это великолепно. В прошлом году с «Химками» я тоже начинал сезон встречей с «Зенитом». Первая игра и сразу с чемпионом – для болельщиков это будет праздник! Мы будем готовиться, чтобы во всеоружии подойти к старту чемпионата.

Второй сбор планируем провести в Москве или Подмосковье. На нем особое внимание будем уделять технико‑тактическим действиям, специальной подготовке. Плюс запланировали сыграть три матча с клубами РПЛ и Первой лиги.

Что касается усиления состава, то работа ведется постоянно, но объявлять новичков будем только после подписания контрактов. На просмотре находится и группа молодых игроков. Среди них воспитанник нашей академии Иван Сутугин, который прошлый сезон провел в дзержинском «Химике». Планируем подключить к тренировочному процессу еще пару ребят из молодежной команды», – сказал Юран.

  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
  • «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ через переходные матчи против «Родины».
  • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

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Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит Юран Сергей
Комментарии (6)
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odessakmv
1687641510
учитесь, нытики!!
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aldo conte
1687652354
Серега справится, кто бы сомневался.
Ответить
JIEGEHDA
1687668865
Объявлять игроков будем только после подписания контракта. А что другие делали раньше?
Ответить
portero
1687678999
С Химками он ничейку скатал с Зенитом, молодца!!!
Ответить
edw7777
1687679492
Надеюсь Сергей Николаевич с командой дадут бой Зениту
Ответить
paracetamol
1687686432
В первом туре команда примет «Пари НН»... Он сам с собой играть будет?
Ответить
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