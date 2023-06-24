Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Юран одним словом отреагировал на матч с «Зенитом» в первом туре

    Юран одним словом отреагировал на матч с «Зенитом» в первом туре

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил календарь РПЛ. В первом туре команда примет «Пари НН».

    «Это великолепно. В прошлом году с «Химками» я тоже начинал сезон встречей с «Зенитом». Первая игра и сразу с чемпионом – для болельщиков это будет праздник! Мы будем готовиться, чтобы во всеоружии подойти к старту чемпионата.

    Второй сбор планируем провести в Москве или Подмосковье. На нем особое внимание будем уделять технико‑тактическим действиям, специальной подготовке. Плюс запланировали сыграть три матча с клубами РПЛ и Первой лиги.

    Что касается усиления состава, то работа ведется постоянно, но объявлять новичков будем только после подписания контрактов. На просмотре находится и группа молодых игроков. Среди них воспитанник нашей академии Иван Сутугин, который прошлый сезон провел в дзержинском «Химике». Планируем подключить к тренировочному процессу еще пару ребят из молодежной команды», – сказал Юран.

    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ через переходные матчи против «Родины».
    • «Зенит» – чемпион России последних 5 сезонов.

    Новости по теме
    РПЛ опубликовала календарь на сезон-2023/24 2
    «Зенит» намерен выкупить Михайлова у «Пари НН» для перепродажи в «Локомотив» 3
    «Пари НН» рассматривал двух тренеров на замену Юрану
    Источник: официальный сайт «Пари НН»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2023 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 