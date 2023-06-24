Юран одним словом отреагировал на матч с «Зенитом» в первом туре

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил календарь РПЛ. В первом туре команда примет «Пари НН».

«Это великолепно. В прошлом году с «Химками» я тоже начинал сезон встречей с «Зенитом». Первая игра и сразу с чемпионом – для болельщиков это будет праздник! Мы будем готовиться, чтобы во всеоружии подойти к старту чемпионата.

Второй сбор планируем провести в Москве или Подмосковье. На нем особое внимание будем уделять технико‑тактическим действиям, специальной подготовке. Плюс запланировали сыграть три матча с клубами РПЛ и Первой лиги.

Что касается усиления состава, то работа ведется постоянно, но объявлять новичков будем только после подписания контрактов. На просмотре находится и группа молодых игроков. Среди них воспитанник нашей академии Иван Сутугин, который прошлый сезон провел в дзержинском «Химике». Планируем подключить к тренировочному процессу еще пару ребят из молодежной команды», – сказал Юран.