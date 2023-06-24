Девушка Сафонова: «Мы с Матвеем клоуны со стажем»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, выложила новые совместные фото.
«Мы можем быть разными. Клоуны со стажем», – подписала кадры Кондратюк.
- Из-за Кондратюк Сафонов ушел от жены и дочери.
- У Матвея бракоразводный процесс.
- Он самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
«Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока
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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк