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    Девушка Сафонова: «Мы с Матвеем клоуны со стажем»

    Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, выложила новые совместные фото.

    «Мы можем быть разными. Клоуны со стажем», – подписала кадры Кондратюк.

    • Из-за Кондратюк Сафонов ушел от жены и дочери.
    • У Матвея бракоразводный процесс.
    • Он самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

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    Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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    Сегодня, 20:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20638

      Cleaner 1 час назад

      То то я и смотрю, что Матвей в воротах так часто людей смешит!...)))

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