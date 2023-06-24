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Девушка Сафонова: «Мы с Матвеем клоуны со стажем»

24 июня 2023, 20:09
7

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, выложила новые совместные фото.

«Мы можем быть разными. Клоуны со стажем», – подписала кадры Кондратюк.

  • Из-за Кондратюк Сафонов ушел от жены и дочери.
  • У Матвея бракоразводный процесс.
  • Он самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

«Ваше говно в нашем огороде лишь удобрение»: новая девушка Сафонова обратилась к хейтерам игрока

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
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Комментарии (7)
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jek718875
1687634080
Не смеши п***у, она и так смешная
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SanInstructor
1687635942
так никто и не сомневался...
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Ziklop
1687636988
мамашка нашла телка и указывает ему что делать!
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russkiisergei
1687640817
а, почему две телки на фото?
Ответить
Oldtrafford83
1687671894
Если честно блевотная пара, даже Мамай со своей стрепухой таких эмоций не вызывали
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portero
1687678933
Старушка прибрала к рукам маминькиного сынка. Жаль кончился Мотя как игрок, не было стержня и не появится....
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АЛЕКС 58
1687691324
Марина и Матрёна. Действительно пара клоунов.
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