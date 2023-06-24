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    • «Я не в курсе, что происходит»: Карпин – о событиях в Ростове-на-Дону

    «Я не в курсе, что происходит»: Карпин – о событиях в Ростове-на-Дону

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что команда работает в штатном режиме.

    «Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас.

    Я не в курсе, что происходит в городе», – сказал Карпин.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
    • Пресс-служба «Ростова» опубликовала обращение, адресованное ЧВК «Вагнер».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +897

      sined1951 8 минут назад

      А что в Ростове происходит? Мятежа не видно, пока одни только слова о мятеже.

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      Рейтинг: +151

      witalik 51 минуту назад

      Жаль, всё=таки карпин - чухонская ****.

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      Рейтинг: +15285

      Алексей З 56 минут назад

      Ну это позиция Карпина, он не знает что 1,5 года происходит , почему аэропорты закрыты и вообще.
      Правильно , а то скажешь лишнего , сиди на базе авось само всё рассосётся.

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      Рейтинг: +18715

      NewLife 1 час назад

      Мы пскопские)))

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      Рейтинг: +3710

      acor94 2 часа назад

      я не вкуррррсе, ррррребят

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