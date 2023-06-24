«Я не в курсе, что происходит»: Карпин – о событиях в Ростове-на-Дону

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил, что команда работает в штатном режиме.
«Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет. Мы на базе клуба сейчас.
Я не в курсе, что происходит в городе», – сказал Карпин.
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Источник: «Спорт-Экспресс»