Участник ЧМ-2022 готов сыграть со сборной России в сентябре

В Федерации футбола Сенегала рассказали о готовности провести товарищеский матч с Россией.
«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России.
Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.
Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», – сообщили в пресс-службе сенегальской федерации.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Июньский сбор россияне решили не проводить, поскольку не нашли соперников для товарищеских матчей в удобные даты.
Источник: Sport24