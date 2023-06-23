Участник ЧМ-2022 готов сыграть со сборной России в сентябре

В Федерации футбола Сенегала рассказали о готовности провести товарищеский матч с Россией.

«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России.

Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.

Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», – сообщили в пресс-службе сенегальской федерации.