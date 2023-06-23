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    Участник ЧМ-2022 готов сыграть со сборной России в сентябре

    В Федерации футбола Сенегала рассказали о готовности провести товарищеский матч с Россией.

    «Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России.

    Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.

    Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», – сообщили в пресс-службе сенегальской федерации.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Июньский сбор россияне решили не проводить, поскольку не нашли соперников для товарищеских матчей в удобные даты.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      врете вы все 48 минут назад

      Ну а.чо..В таких геополитических условиях даже ТОВАРИЩЕСКИЙ матч аж с самим участником ЧМ-2022 это ПРОРЫВ. Не побоюсь этого слова - даже где то РЫВОК.

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