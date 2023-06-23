Хасбик сфотографировался с майкой футболистки женского «Ливерпуля»

Футболистка женского «Ливерпуля» Мисси Бо Кирнс опубликовала в соцсетях фото с Хасбиком.
На снимках российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов сидит с майками ЖФК «Ливерпуль».
На одной фотографии футболка с фамилией Кирнс, на другой написано «Hasbu».
Фото: соцсети Мисси Бо Кирнс
- Хасбик в сентябре заключил 5-летний контракт с UFC.
- Он сотрудничает с организацией в сфере пиара и медиа.
- 1,5 месяца назад блогера задерживала полиция за незаконный дрифт на автомобиле.
Источник: «Бомбардир»