Хасбик сфотографировался с майкой футболистки женского «Ливерпуля»

Футболистка женского «Ливерпуля» Мисси Бо Кирнс опубликовала в соцсетях фото с Хасбиком.

На снимках российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов сидит с майками ЖФК «Ливерпуль».

На одной фотографии футболка с фамилией Кирнс, на другой написано «Hasbu».

Фото: соцсети Мисси Бо Кирнс