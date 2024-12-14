14.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
17
Джонс
8
Гравенберх
11
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
7
Диас
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
14
Диоп
15
Куэнка
5
Робинсон
8
Берге
20
Лукич
8
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
17
Джонс
26
Куанса
26
Куанса
17
Джонс
8
Собослаи
9
Эллиот
9
Эллиот
8
Собослаи
12
Александер-Арнольд
20
Жота
20
Жота
12
Александер-Арнольд
11
Гакпо
9
Нуньес
9
Нуньес
11
Гакпо
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Уилсон
17
Траоре
17
Траоре
8
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
3
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
7
Офсайды
2
2
Количество передач
509
337
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
2.34
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»