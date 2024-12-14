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  • «Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 16:50
Ливерпуль
14.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
47' К. Гакпо 86' Д. Жота
11' А. Перейра 76' Р. Муньис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Луис Диас
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
5
Энтони Робинсон
(К) ЛЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
20
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
26
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
17
Адама Траоре
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
17
Джонс
8
Гравенберх
11
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
7
Диас
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
14
Диоп
15
Куэнка
5
Робинсон
8
Берге
20
Лукич
8
Уилсон
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
17
Джонс
26
Куанса
26
Куанса
17
Джонс
8
Собослаи
9
Эллиот
9
Эллиот
8
Собослаи
12
Александер-Арнольд
20
Жота
20
Жота
12
Александер-Арнольд
11
Гакпо
9
Нуньес
9
Нуньес
11
Гакпо
2
Тете
21
Кастань
21
Кастань
2
Тете
8
Перейра
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Перейра
8
Уилсон
17
Траоре
17
Траоре
8
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
3
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
7
Офсайды
2
2
Количество передач
509
337
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
2.34
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»

«Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ливерпуль
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