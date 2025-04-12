Канчельскис рассказал, как контактирует с «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис ответил на вопрос о сотрудничестве с «Манчестер Юнайтед».

«Если есть какие-то знаковые мероприятия, то мы можем поздравить друг друга. Каждый день не общаемся, конечно, но если есть мероприятия, то они приглашают.

Как-то ездили играть за «Манчестер Юнайтед» в Таиланд и Сингапур. Если есть время, то с удовольствием прилетаю туда и мы играем», – сказал экс-полузащитник сборной России.