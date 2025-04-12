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Канчельскис рассказал, как контактирует с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 10:44
1

Андрей Канчельскис ответил на вопрос о сотрудничестве с «Манчестер Юнайтед».

«Если есть какие-то знаковые мероприятия, то мы можем поздравить друг друга. Каждый день не общаемся, конечно, но если есть мероприятия, то они приглашают.

Как-то ездили играть за «Манчестер Юнайтед» в Таиланд и Сингапур. Если есть время, то с удовольствием прилетаю туда и мы играем», – сказал экс-полузащитник сборной России.

  • Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год.
  • Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Динамо Бр Манчестер Юнайтед Канчельскис Андрей
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Комментарии (1)
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Benifacto
1744445574
это второй Мостовай...да всем срать что там у тебя с МЮ, уже все поезд ушел...или тренируй или не отсвечивай... поиграв на топ уровне не дает ума! и мнение таких людей не стоит и гроша ломаного...а они все кичаться какие они были...да играли хорошо...но ума это не прибавило
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