Канчельскис рассказал, как контактирует с «Манчестер Юнайтед»

Андрей Канчельскис ответил на вопрос о сотрудничестве с «Манчестер Юнайтед».
«Если есть какие-то знаковые мероприятия, то мы можем поздравить друг друга. Каждый день не общаемся, конечно, но если есть мероприятия, то они приглашают.
Как-то ездили играть за «Манчестер Юнайтед» в Таиланд и Сингапур. Если есть время, то с удовольствием прилетаю туда и мы играем», – сказал экс-полузащитник сборной России.
- Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год.
- Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»