АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Ньюкаслу» – 1:4

«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре чемпионата Англии.
Команда Рубена Аморима на выезде уступила со счетом 1:4.
Харви Барнс оформил дубль, еще по голу забили Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс, у гостей отличился Алехандро Гарначо.
«МЮ» занимает 14-е место в таблице АПЛ, «Ньюкасл» благодаря победе поднялся в топ-4.
Англия. АПЛ. 32-й тур
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Тонали, 24; 1:1 – Гарначо, 37; 2:1 – Барнс, 49; 3:1 – Барнс, 64; 4:1 – Гимарайнс, 77.
Источник: «Бомбардир»