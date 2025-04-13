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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Ньюкаслу» – 1:4

Сегодня, 20:28

«Ньюкасл» разгромил «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре чемпионата Англии.

Команда Рубена Аморима на выезде уступила со счетом 1:4.

Харви Барнс оформил дубль, еще по голу забили Сандро Тонали и Бруно Гимарайнс, у гостей отличился Алехандро Гарначо.

«МЮ» занимает 14-е место в таблице АПЛ, «Ньюкасл» благодаря победе поднялся в топ-4.

Англия. АПЛ. 32-й тур

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тонали, 24; 1:1 – Гарначо, 37; 2:1 – Барнс, 49; 3:1 – Барнс, 64; 4:1 – Гимарайнс, 77.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл
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