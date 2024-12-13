14 декабря 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Фулхэм». В предстоящей встрече «Ливерпуль» будет фаворитом, но «Фулхэм» способен доставить им неприятности, как это не раз случалось в последних матчах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится в отличной форме, занимая 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 35 очками после 14 туров. Команда Юргена Клоппа не проигрывает уже 10 матчей подряд в лиге, продемонстрировав впечатляющую атакующую игру. Мохамед Салах продолжает быть основным источником голов, имея в своем активе 16 голов в 22 матчах. В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 11 голов, что подчеркивает их высокий атакующий потенциал, но в то же время команда пропустила 5 голов, что может быть использовано соперниками.

Последние матчи Ливерпуля:

Жирона 1:0 Ливерпуль (Лига чемпионов)

Ньюкасл 3:3 Ливерпуль

Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити

Ливерпуль 2:0 Реал Мадрид (Лига чемпионов)

Саутгемптон 2:3 Ливерпуль

«Фулхэм»

«Фулхэм» идет на 10-м месте в Премьер-лиге с 23 очками, и команда пребывает в достаточно хорошей форме. Однако защита лондонцев оставляет желать лучшего, так как в последних 5 матчах они пропустили 7 голов, а в 4 последних играх против «Ливерпуля» забивали, но не смогли одержать победу. Основной атакующий игрок команды – Рауль Хименес, с 6 голами в 17 матчах, который продолжает быть надежной опорой в атаке.

Последние матчи Фулхэма:

Фулхэм 1:1 Арсенал

Фулхэм 3:1 Брайтон

Тоттенхэм 1:1 Фулхэм

Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон

Кристал Пэлас 0:2 Фулхэм

Личные встречи

История личных встреч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» в последние годы склоняется в пользу «красных». В последних 6 матчах «Ливерпуль» не проигрывал, выиграв 4 раза и дважды сыграв вничью. «Фулхэм» сумел забить в 4 последних встречах, однако этого недостаточно для победы.

Последние встречи:

Фулхэм 1:3 Ливерпуль (апрель 2024)

Ливерпуль 4:3 Фулхэм (декабрь 2023)

Ливерпуль 1:0 Фулхэм (май 2023)

Фулхэм 2:2 Ливерпуль (август 2022)

Ливерпуль 2:1 Фулхэм (сентябрь 2021)

Статистика команд

Ливерпуль:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Фулхэм:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм»

«Ливерпуль» будет фаворитом в этой встрече, учитывая свою атакующую мощь и хорошую форму на домашнем стадионе. Однако «Фулхэм» способен создать проблемы для обороны «Ливерпуля», так как команда всегда старается забивать в матчах с ними. Предполагается, что «Ливерпуль» победит, но «Фулхэм» сможет отличиться голом.

Рекомендации для ставок

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.40

– коэффициент 1.40 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

– коэффициент 1.95 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 9.00

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