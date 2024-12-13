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    • Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Фулхэм», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ливерпуль» – «Фулхэм», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Фулхэм». В предстоящей встрече «Ливерпуль» будет фаворитом, но «Фулхэм» способен доставить им неприятности, как это не раз случалось в последних матчах.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится в отличной форме, занимая 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 35 очками после 14 туров. Команда Юргена Клоппа не проигрывает уже 10 матчей подряд в лиге, продемонстрировав впечатляющую атакующую игру. Мохамед Салах продолжает быть основным источником голов, имея в своем активе 16 голов в 22 матчах. В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 11 голов, что подчеркивает их высокий атакующий потенциал, но в то же время команда пропустила 5 голов, что может быть использовано соперниками.

    Последние матчи Ливерпуля:

    • Жирона 1:0 Ливерпуль (Лига чемпионов)
    • Ньюкасл 3:3 Ливерпуль
    • Ливерпуль 2:0 Манчестер Сити
    • Ливерпуль 2:0 Реал Мадрид (Лига чемпионов)
    • Саутгемптон 2:3 Ливерпуль

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» идет на 10-м месте в Премьер-лиге с 23 очками, и команда пребывает в достаточно хорошей форме. Однако защита лондонцев оставляет желать лучшего, так как в последних 5 матчах они пропустили 7 голов, а в 4 последних играх против «Ливерпуля» забивали, но не смогли одержать победу. Основной атакующий игрок команды – Рауль Хименес, с 6 голами в 17 матчах, который продолжает быть надежной опорой в атаке.

    Последние матчи Фулхэма:

    • Фулхэм 1:1 Арсенал
    • Фулхэм 3:1 Брайтон
    • Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
    • Фулхэм 1:4 Вулверхэмптон
    • Кристал Пэлас 0:2 Фулхэм

    Личные встречи

    История личных встреч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» в последние годы склоняется в пользу «красных». В последних 6 матчах «Ливерпуль» не проигрывал, выиграв 4 раза и дважды сыграв вничью. «Фулхэм» сумел забить в 4 последних встречах, однако этого недостаточно для победы.

    Последние встречи:

    • Фулхэм 1:3 Ливерпуль (апрель 2024)
    • Ливерпуль 4:3 Фулхэм (декабрь 2023)
    • Ливерпуль 1:0 Фулхэм (май 2023)
    • Фулхэм 2:2 Ливерпуль (август 2022)
    • Ливерпуль 2:1 Фулхэм (сентябрь 2021)

    Статистика команд

    Ливерпуль:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Фулхэм:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм»

    «Ливерпуль» будет фаворитом в этой встрече, учитывая свою атакующую мощь и хорошую форму на домашнем стадионе. Однако «Фулхэм» способен создать проблемы для обороны «Ливерпуля», так как команда всегда старается забивать в матчах с ними. Предполагается, что «Ливерпуль» победит, но «Фулхэм» сможет отличиться голом.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 10:18
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