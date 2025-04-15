Названа сумма, которую «Байер» попросит у «Манчестер Юнайтед» за 29-летнего чеха

«Манчестер Юнайтед» ищет футболиста на позицию «девятки» и следит за нападающим «Байера» Патриком Шиком. Английский клуб предпочел бы найти более молодого игрока, но вариант с 29-летним чехом тоже интересен манкунианцам.

«МЮ» уже контактировал с представителем игрока, но конкретных предложений пока не делал. Для Шика переход в АПЛ является предпочтительным вариантом. Несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, переезд игрока на Ближний Восток в настоящее время невозможен.

Ожидается, что «Байер» попросит за Шика 25-30 миллионов евро.