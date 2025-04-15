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  • Названа сумма, которую «Байер» попросит у «Манчестер Юнайтед» за 29-летнего чеха

Названа сумма, которую «Байер» попросит у «Манчестер Юнайтед» за 29-летнего чеха

Сегодня, 10:11

«Манчестер Юнайтед» ищет футболиста на позицию «девятки» и следит за нападающим «Байера» Патриком Шиком. Английский клуб предпочел бы найти более молодого игрока, но вариант с 29-летним чехом тоже интересен манкунианцам.

«МЮ» уже контактировал с представителем игрока, но конкретных предложений пока не делал. Для Шика переход в АПЛ является предпочтительным вариантом. Несмотря на интерес со стороны саудовских клубов, переезд игрока на Ближний Восток в настоящее время невозможен.

Ожидается, что «Байер» попросит за Шика 25-30 миллионов евро.

  • В этом сезоне чешский нападающий провел 40 матчей, забил 23 гола, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с леверкузенцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: страница Патрика Бергера в соцсети X
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Манчестер Юнайтед Шик Патрик
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