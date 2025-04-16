«Манчестер Сити» готов потратить 150 миллионов на замену для Де Брюйне

В «Манчестер Сити» определились с кандидатурой преемника для Кевина Де Брюйне, с которым решили не продлевать контракт.
Приоритетная цель английского клуба – атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц.
За 21-летнего немца «Сити» готов заплатить 150 миллионов евро. Самому игроку предлагают зарплату в размере 25 миллионов в год.
Хосеп Гвардиола уже встречался с Вирцем, чтобы объяснить ему потенциальную роль в составе команды.
Другие претенденты на хавбека – «Реал» и «Бавария». Самому Флориану нравится вариант с мадридцами.
Источник: Get German Football News