Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слот прокомментировал продление контракта Салаха с «Ливерпулем»

Слот прокомментировал продление контракта Салаха с «Ливерпулем»

11 апреля 2025, 14:28

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что Мохамед Салах остается в команде.

  • С египетским нападающим продлили контракт на два года.
  • Если он будет выступать за «Ливерпуль» до истечения договора, то проведет в клубе 10 лет.
  • 32-летний Салах провел в этом сезоне 45 матчей, забил 32 гола и сделал 22 ассиста.

«Мы сохранили у себя качественного игрока, который забивает голы уже на протяжении семи или восьми лет подряд. Футбол – это игра, где нас в основном оценивают по голам, которые мы забиваем, и по тем, которые не пропускаем.

Так что иметь в команде игрока, который стабильно забивает, – это большое преимущество. Безусловно», – заявил Слот.

Еще по теме:
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов 2
В сборной Нидерландов провели переговоры с кандидатом на замену Куману
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед Слот Арне
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
11:23
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
1
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
4
Дембеле рассказал, как называют Хвичу в «ПСЖ»
10:10
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
14
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Все новости
Все новости
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
Вчера, 20:12
1
Сергей стал лучшим тренером АПЛ в августе
Вчера, 19:59
1
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
Вчера, 15:28
4
Фигуристка Медведева назвала футболиста, которого боится: «Он в два раза больше всех»
Вчера, 14:45
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
10 сентября
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
10 сентября
6
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
9 сентября
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+