Слот прокомментировал продление контракта Салаха с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что Мохамед Салах остается в команде.

С египетским нападающим продлили контракт на два года.

Если он будет выступать за «Ливерпуль» до истечения договора, то проведет в клубе 10 лет.

32-летний Салах провел в этом сезоне 45 матчей, забил 32 гола и сделал 22 ассиста.

«Мы сохранили у себя качественного игрока, который забивает голы уже на протяжении семи или восьми лет подряд. Футбол – это игра, где нас в основном оценивают по голам, которые мы забиваем, и по тем, которые не пропускаем.

Так что иметь в команде игрока, который стабильно забивает, – это большое преимущество. Безусловно», – заявил Слот.